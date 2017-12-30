30 Aralık 2017 Cumartesi12 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:52Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,855 1.09
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

TOBB'dan asgari ücret yorumu

»
TOBB'dan asgari ücret yorumu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette destek primlerinin devam ediyor olmasının işveren açısından memnuniyet verici olduğunum belirtti.
TOBB'dan asgari ücret yorumu TOBB'dan asgari ücret yorumu TOBB'dan asgari ücret yorumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranında arttığını söyleyerek, destek primlerinin devam etmesinin de işveren açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu'nun hasta olan babasına geçmiş olsun ziyareti için Düzce'ye geldi. Ziyaret çıkışında gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını cevaplandıran Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek şekilde gerçekleştiğini belirterek, işveren açısından ise asgari ücret destek primlerinin devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Enflasyon oranında bir artış oldu. Bu da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için hükümetimizin aldığı bir karar. Bizleri ilgilendiren kısmı ise geçen yıl verilen asgari ücret destek primleri vardı. Bu primlerin bu yıl da devam ediyor olmasından bizler çok memnunuz. Bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve hükümetimize teşekkür ederiz. Bu neden önemli. Özel sektörün rekabet gücünün korunuyor olması lazım. Uluslararası arenada 160 milyar dolara çıkmış olan ihracatın gelecek yıl daha da artarak devam edebilmesi için rekabet gücümüzü koruyor olmamız lazım. Bu destekten dolayı da hükümetimize teşekkür ederiz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacakSOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacakKale Havacılık, SOM seyir füzesinde kullanılacak turbojet motorların geliştirilmesinde sona yaklaştı.
13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group 2018 yılı içinde Türkiye'yi mercek altına aldı.
TOBB'dan asgari ücret yorumuTOBB'dan asgari ücret yorumuTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette destek primlerinin devam ediyor olmasının işveren açısından memnuniyet verici olduğunum belirtti.
BDDK'dan iş adamlarına 'banka kurun' çağrısıBDDK'dan iş adamlarına 'banka kurun' çağrısıBDDK Başkanı Akben, 'Yerli yatırımcılar, sıfırdan olacağı gibi, TMSF'nin elinde bulunan bankaları da satın alarak banka kurabilir.' dedi.
2018 AGİ ücretleri belli oldu2018 AGİ ücretleri belli oldu2018 yılı Asgari Ücretin belli olmasıyla beraber Türkiye tüm çalışanların alacağı AGİ tutarları da ortaya çıktı.
İşte Dünyanın en pahalı ağacı!İşte Dünyanın en pahalı ağacı!Gaziantep'te para müzesinin sahibi Esat Kaplan, çam ağacını 50 farklı milletin bugünkü karşılığı 3 trilyon olan tarihi paralarla süsledi.
  • Noterler ruhsat vermeye hazır30 Aralık 2017 Cumartesi 14:02
  • Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi30 Aralık 2017 Cumartesi 12:57
  • Türk işadamları Katar seferine çıkıyor30 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Esnafa müjde! Artık dünyaya açılacaklar30 Aralık 2017 Cumartesi 11:09
  • Türkiye için bir ilk! Boğaz'dan geçti30 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • 2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu30 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
  • Karadağ: Blockchain yakından takip edilmeli30 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
  • Çalışma hayatında devrim! 1 Ocak'ta yürürlükte30 Aralık 2017 Cumartesi 10:20
  • 19.999... Bu rakama dikkat30 Aralık 2017 Cumartesi 10:16
  • AGİ detayı! Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir30 Aralık 2017 Cumartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri