Şehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı

KHK ile yapılan şehit yakınının askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye şimdiye kadar hiçbir şehit yakını başvuru yapmadı.

Milli Savunma Bakanlığının son düzenlemesinin ardından silah altındaki şehit çocukları ve kardeşleri verecekleri dilekçeyle erken terhis olabilecek. Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi.



İSTEKLİ OLMADIKÇA SİLAH ALTINA ALINMAYACAKLAR

Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda terhis edileceği düzenlendi.

Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı.

Alınan bilgiye göre, silah altındaki şehit yakınları, birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak erken terhis olabilecek.

Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

"TERCİH ŞEHİT AİLESİNE BIRAKILIYOR"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, AA muhabirine, savaş sırasında eli silah tutan her vatandaşın, seferberlik kapsamında asker olduğunu, düzenlemeyle şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıldığını söyledi.

Askerlik yükümlülüğü konusunda tercihin şehit ailesine bırakıldığını, bu anlamda düzenlemenin yerinde olduğunu dile getiren Şebik, "Devletimiz bu seçeneği kendilerine alternatif olarak sunmuş oluyor." dedi.

15 Temmuz Derneği olarak yaptıkları ziyaretlere değinen Şebik, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizde şunu görüyoruz, bir defa hiçbir şehit ailemizin kardeşi, yakını, oğlu, 'Ben askere gitmek istemiyorum.' demiyor. Vatanı hakikaten sevme anlamında eğer bir sınavdan geçirilme söz konusuysa şehitlerimizin yakınları bu sınava girmiş, bu sınavı geçmiş insanlar. Şehit ailelerimiz vatanına, milletine sevdası noktasında bizim için çok farklı yerdeler çünkü onlar vatan, millet için bir can vermişler. Bu manada eğer birileri bu mevzuyu, 'Onlar askerlik yapmıyor, ne güzel bir şey.' diye kaşıyorsa şunu yapmalarını tavsiye ederim, özellikle şehit ailelerinin evlerine ziyaretlerde bulunsunlar, onlarla sohbet etsinler.

Aslında hiçbir şehit yakınımızın bakıldığında böyle bir talebi yok. Hatta onlar 'Vatanımıza nerede, nasıl, hangi cephede hizmet edebiliriz.' diye yanıp tutuşan genç dimağlar."

Şebik, devletin yapması gerekenin, meseleyi sosyal boyutuyla ele almak olduğuna dikkati çekerek, "Şehitlerimizin çocukları, onların ailesi bizim emanetimizdir. Bu KHK, hakikaten bu söylemin aslında bir şekilde karşılığı oluyor. Yani emanetlere sahip çıkma yalnızca söylemle olmuyor ya da maddi yardımlar söz konusu olduğu zaman da bu tek başına olmuyor." ifadelerini kullandı.

"KANUNDAKİ BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran da düzenlemeyle Askerlik Kanunu'ndaki bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Şehit çocuklarının bir kısmının mağdur olduğunu dile getiren Uran, "Şehit çocukları hayata babasız başlıyor. Hayata atılmada da askerlik kimi zaman engel olabiliyor ama kişi askerliğini yapmak isterse zaten gidebilecek çünkü babası bir bedel ödedi, bu bedelin karşılığında Türk milleti onlara 'Askere gitmek istemezsen gitmeyebilirsin.' dedi." şeklinde konuştu.

Uran, şehit yakınlarının düzenlemeyi olumlu karşıladığını belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıyla ilgili eksik kalan yerler var. Mesela gazi çocukları askerlikten muaf değil. Bunun yanında gazilerin çeşitli sorunları var. Biz hükümetimizden bu sorunlarla ilgili ayrıntılı bir toplantı yapılmasını bekliyoruz. Bu, kurumların, sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir çalıştay olabilir. Ondan sonra eksik kalan kısımlara ilişkin düzenlemelerin kısa sürede çıkarılmasını hükümetimizden istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.