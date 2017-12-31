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Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde Sudanlı bir genç Fahreddin Paşa'yı anarak 'Fahreddin' diye bağırmış.
Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay
Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay

İsmi neredeyse bir asır sonra Türkiye’nin gündemine yeniden giren ve artık hemen herkesin tanıdığı Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın namı artık sınırları aşmış durumda.

SUDANLI GENÇ, ERDOĞAN GEÇERKEN 'FAHREDDİN' DİYE BAĞIRDI

Abdullah bin Zayed’in edepsizliği aslında vesile oldu ve Türkiye’de dar bir kesimin bildiği Medine kahramanı Fahreddin Paşa sadece bizde değil bütün İslam dünyasında tanındı ve kahramanlıkları uzun seneler sonra yeniden gündeme geldi...

Murat Bardakçı Habertürk'teki bugünkü yazısında önemli bir detayı anlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta çıktığı Afrika gezisine katılan bir arkadaşım anlattı: Türkiye ve Sudan Cumhurbaşkanları beraberce bir açılış yaptıkları sırada orada bulunan halktan bir genç, Tayyip Erdoğan önünden geçerken “Fahreddiiiiin!” diye haykırmış ve Abu Dabili bir terbiyesizin sarfettiği sözlerin neticesinde de olsa Paşa’nın şöhreti uzun yıllar sonra Afrika’nın göbeğine kadar gitmiş ve vaziyet orada bulunan herkesi şaşırtmıştı.

Fahreddin Paşa, maiyeti ile beraber Hazreti Muhammed’in kabrinden çıkarken. 

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