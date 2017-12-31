31 Aralık 2017 Pazar12 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 10°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,855 1.09
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

43 bin kişi alınacak

»
43 bin kişi alınacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz’daki hain kalkışma sonrası ihraçlarla oluşan personel açığını, 2018’de yapacağı alımlarla kapatacak.
43 bin kişi alınacak 43 bin kişi alınacak 43 bin kişi alınacak

15 Temmuz kalkışmasının ardından FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 568 personel TSK’dan ihraç edildi. FETÖ ile mücadele kapsamında oluşan bu açığın kapatılması için Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92’si de memur toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirildi.

ALIM, YIL GENELİNE YAYILACAK

Muvazzaf ve sözleşmeli alım kapsamında yapılan personel temin faaliyetleri, 2018 yılında da artarak devam edecek. TSK’ya 2018 yılında toplam 42 bin 938 personel temini planlanıyor. Personel temin faaliyetleri kapsamında yeni yılda 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş ve 20 bin 595 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılması planlanıyor. Başvurular ve yerleştirmeler 2018 yılı geneline dağıtılarak yapılacak.

HARP AKADEMİLERİNE İLGİ ARTTI

Darbe girişiminin ardından Harp Akademileri de kapatılarak öğrenciler eşdeğeri okullara yerleştirilmişti. Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulmasıyla yeniden yapılandırılan TSK Eğitim sistemine öğrenci temini faaliyetleri de devam ediyor. 2017 yılında Harp okullarına müracaat eden öğrenci sayısı, önceki yıllara göre 4 kat artışla 231 bin olarak kaydedildi. 8 Aralık 2017 tarihi itibariyle de Harp Okulları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde 3 bin 984, Astsubay Meslek Yüksek Okullarında 2 bin 341, toplamda 6 bin 325 askeri öğrenci öğrenim görüyor.

Dilekçeyle erken terhis

OHAL kapsamında 24 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi. Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eylemlerinin bertaraf edilmesine yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda terhis edileceği düzenlendi.

HENÜZ BAŞVURU YOK

Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı. Silah altındaki şehit yakınları, "birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak" erken terhis olabilecek. Buna imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir ili karıştıran söylenti!Bir ili karıştıran söylenti!Bursa'da domuz gribi söylentisinin yayılmasıyla dolup taşan acil servislerde seferberlik ilan edildi.
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!Başbakan Binali yıldırım partisinin Burdur İl Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'nun KHK eleştirilerine cevap verdi.
O hakim de 'mor beyin' mağduru çıktıO hakim de 'mor beyin' mağduru çıktı‘mor beyin’ tuzağıyla ByLock’a yönlendirilenlerin arasında MİT TIR’larının durdurulması ihanetine imza atan savcıları tutuklayan Hakim Fatih Mehmet Aksoy da bulunuyor.
Şehitlere küfür eden CHP'li Aldan tehdit savurduŞehitlere küfür eden CHP'li Aldan tehdit savurdu15 Temmuz'da tanklara karşı göğsünü siper eden vatandaşlara "it" diyen CHP'li Aldan, şimdi de kendisine hakaret edenleri tehdit etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 mesajında "İçte ve dışta çok önemli gelişmeler bizi bekliyor. Kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalıyız" dedi.
Fahreddin paşa'dan Atatürk'e mektup!Fahreddin paşa'dan Atatürk'e mektup!Fahreddin Paşa’nın 21 Ekim 1922’de Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği ve Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen içli ifadelerle dolu mektubu ilk defa yayınladı.
  • 43 bin kişi alınacak31 Aralık 2017 Pazar 09:06
  • İstanbul'un son sırrı!31 Aralık 2017 Pazar 09:05
  • TSK rakam verdi!31 Aralık 2017 Pazar 09:01
  • Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi!31 Aralık 2017 Pazar 09:01
  • Büyük operasyon! Gözaltılar var31 Aralık 2017 Pazar 09:00
  • Yunanistan'dan serbest kalan hain için flaş adım31 Aralık 2017 Pazar 08:57
  • 15 Temmuz’un sahte kahramanları31 Aralık 2017 Pazar 08:50
  • FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri31 Aralık 2017 Pazar 08:46
  • Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde çok çarpıcı olay31 Aralık 2017 Pazar 08:34
  • Şehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı30 Aralık 2017 Cumartesi 18:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri