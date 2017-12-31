Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 mesajında "İçte ve dışta çok önemli gelişmeler bizi bekliyor. Kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz."



"FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık."