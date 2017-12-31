İran'ı karıştıran isim CIA'nın karanlık prensi

Trump'ın yeni İran stratejisi kapsamında CIA'in İran masasına Müslüman olarak bilinen Michael D’Andrea atandı. Atama kararından 6 ay sonra sokaklar karıştı...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran ile yaptığı anlaşmaları sürekli yerden yere vurdu ve İran'a karşı yeni politikalar izleneceğini söyledi.

6 AY OLDU

Bu kapsamda 6 ay önce CIA'in İran masasına Michael D’Andrea atandı.

"MÜSLÜMAN MİKE"

Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve "Müslüman Mike" lakabını alan D'Andrea, İran'daki çalışmalarına hızlı başladı.

NELER YAPTI

Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D’Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.

EYLEMLERİN ARKASINDA AMERİKA VAR

Michael D’Andrea'nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran'da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre ediyor. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran'daki olayları desteklediklerini ifade ediyor.

KARANLIK PRENS

“Ayetullah Mike” lakabıyla bilinen, El Kaide lideri Osama bin Ladin’in öldürüldüğü operasyon da dahil olmak üzere CIA’in birçok gizli operasyonunu yöneten ve Müslümanlığı seçmiş Michael D’Andrea, CIA’in İran operasyonlarının başına getirildi.

CIA’in İran’daki operasyonlarının başına getirdiği D’Andrea ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde, Matthew Rosenberg ve Adam Goldman imzasıyla bir makale yayınlandı. Makalede; sertlik yanlısı ve agresif bir kişilik olan ve “Ayetullah Mike” ya da “Karanlık Prens” lakaplarıyla bilinen D’Andrea’nın İran ile ilgili bölüme atanmasının, Trump yönetiminin ve dolayısıyla ABD’nin İran konusunda daha da sertleşeceği yönünde önemli bir gösterge olduğu yorumuna yer verildi. Makalede, CIA şefi Mike Pompeo’nun ve kontra-terör departmanı şefliğine atanan ve ismi açıklanmayan bir başka yetkilinin de D’Andrea ile benzer özelliklere sahip olduğu, Trump’ın yönetimi devralmasından bu yana birçok pozisyonun sertlik yanlısı kişilerle doldurulduğu ve bunun da politikalardaki değişikliği en güzel şekilde sembolize ettiği savunuldu.

SAYISIZ OPERASYONA KATILDI

İran konusuna verilen öneme rağmen, hem İran istihbaratının çok tecrübeli olması hem de ülkede ABD Büyükelçiliği ya da herhangi bir resmi kurum temsilciliği bulunmaması nedeniyle ABD’nin İran’da bir kaynak ağı oluşturmasının oldukça zor olduğu bilgisinin yer aldığı makalede, bu zorlu görev için, son tecrübeli bir isim olan D’Andrea’nın düşünülmesinin normal olduğuna dikkat çekildi. Zira D’Andrea CIA çevrelerinde, El Kaide’nin zayıflatılmasının ardındaki bir numaralı isim olarak görülüyor ve Ortadoğu’da sayısız CIA operasyonuna katıldığı belirtiliyor.

Makalede D’Andrea’yla ilgili ayrıntılı bilgilere de yer veriliyor. Virginia’da doğup büyüyen D’Andrea’nın ailesinin de iki kuşaktır CIA’e bağları olduğu belirtiliyor. Bir işkolik ve aşırı boyutlarda sigara tiryakisi olduğu söylenen D’Andrea hakkındaki çok ilginç bir başka bilgi ise Müslüman bir kadınla evlendikten sonra kendisinin de İslam dinini seçmiş olması.

İRAN'A OPERASYON MU GELİYOR?

D’Andrea’nın İran konusundaki kişisel görüşleri ise kamuoyunda bilinmiyor. NYT’deki makaleye göre bu çok da önemli değil, zira D’Andrea’nın üstlendiği görev politika yapma ile değil uygulamayla ilgili. D’Andrea’nın sert kişiliği, tarzı, şimdiye kadar Afganistan, Pakistan, Yemen gibi ülkelerdeki acımasız uygulamaları, İran’a karşı izlenecek yeni politikanın sertleşeceğinin de göstergesi olarak görülüyor.

Makalede CIA’e D’Andrea hakkında bazı sorular sorulduğu ancak CIA’in görevin gizliliği nedeniyle gazetecilere bu konuda cevap vermeyi reddettiği bilgisi de yer aldı.

Donald Trump yönetiminde ABD’nin İran’a karşı tutumunun sertleşmesi bekleniyor. Bir önceki ABD Başkanı Obama’nın İran politikasını ve İran’a uygulanan yaptırımları kaldıran anlaşmayı, hem seçim döneminde hem de başkan seçildikten sonra eleştiren Trump, anlaşmayı “başarısızlık” olarak nitelendiriyor.

Osama Bin Ladin’in öldürülmesi sinemaya da konu olmuş, Kathryn Bigelow’un yönettiği “Zero Dark Thirty” filminde Michael D’Andrea’yı Fredric Lehne canlandırmıştı.