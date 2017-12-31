Büyük sürpriz! Bursaspor'dan Galatasaray'a!

Transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray, nokta atışı yaparak bu sorunu çözmek istiyor. Juventus'lu Asamoah listenin ilk sırasında ve Cimbom bu transferde şartları sonuna kadar zorluyor. Ancak girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Bonservisi elinde olan Patrice Evra ile İnter'li Davide Santon ve Atletico Madrid'den Felipe Luis diğer adaylar. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporuyla Bursasporlu Aziz Behich'i de güçlü bir aday olarak gündemine aldı.

Yönetim, 19 kez Avustralya Milli Takımı forması giyen Türk kökenli futbolcuyu takas+para formülü ile renklerine katmak istiyor. Kulüpten sızan bilgilere göre, Timsah'a Behich'e karşılık Sinan Gümüş'ü önerecek olan sarı-kırmızılılar, bir miktar da para teklif edecek. Galatasaray, harekete geçmek için Asamoah'ın durumunun netleşmesini bekliyor. Forvete oyuncu arayan ancak maddi güçlük yaşayan Bursaspor'un Sinan+para teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.



F.BAHÇE VE TRABZON DA PEŞİNDE



Aziz Behich, defanstaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili. 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 5 gol atarak Galatasaraylı Maicon'la birlikte ligin en golcü defans oyuncusu oldu. Behich'in talipleri Cimbom'la sınırlı değil. Diğer iki dev Fenerbahçe ve Trabzonspor da Fatih Terim'in çok beğendiği oyuncuyla yakından ilgileniyor..