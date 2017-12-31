Cenk Tosun'un yerine 22 milyon euroluk golcü!

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Cenk Tosun’a İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu için 25 milyon poundluk (128 milyon TL) teklife, ‘Evet’ diyen ve İngiliz temsilcisiyle ödeme koşulları ile bonus konusunu görüşen Beşiktaş yönetimi, bir yandan da bu futbolcunun yerini doldurmak için düğmeye bastı.

Kara Kartal’ın, Portekiz devi Benfica’nın Meksikalı yıldızı Raul Jimenez’in peşine düştüğü ortaya çıktı.

Ayrılmak istiyor

Atletico Madrid’den 2 sezon önce Benfica’ya 22 milyon euro (100 milyon TL) karşılığında transfer edilen Meksikalı futbolcunun, forma yarışında Jonas’ın gerisinde kalması sebebiyle ayrılığa olumlu baktığı belirlendi. Portekiz basınında çıkan iddialara göre Beşiktaş’ın Benfica’yla ilk teması kurduğu ve tarafların bu konuda görüşmelere başladığı bildirildi.