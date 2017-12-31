L'Equipe'in haberine göre, Nice, Hollandalı 10 numara ile Ocak ayında yollarını ayıracak. Fransız ekibi, Sneijder'den kurtulmak için tıpkı Galatasaray'ın yaptığı gibi bedava elden çıkarmayı bile göze almış durumda. 33 yaşındaki yıldız futbolcu için şu ana kadar en ciddi teklif MLS ekibi Los Angeles FC'den gelmiş durumda..
31 Aralık 2017 Pazar12 R.Ahir 1439
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Fransız basını yazdı! Sneijder gidiyor
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