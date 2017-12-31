Galatasaray’a dünya yıldızı sol bek!

Fatih Terim göreve gelir gelmez sol bek transferi için düğmeye basan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor... Juventus'lu Kwadwo Asamoah için ısrarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da listeye giren son isim Patrice Evra oldu.

TARAFTARA SALDIRDI



Son olarak Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Vitoria Guimares maçı öncesinde bir taraftara saldırdığı için kulüpten gönderilmişti.



KARİYERİ MÜTHİŞ



Patrice Evra'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi, yönetimin de konuyu Fatih Terim'e ilettiği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre hareket edecek. Kariyerinde daha önce Manchester United, Monaco ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını da giyen Patrice Evra tam 81 kez Fransa Milli Takımı'nda oynadı. (Takvim)