Bir ili karıştıran söylenti!

Bursa'da domuz gribi söylentisinin yayılmasıyla dolup taşan acil servislerde seferberlik ilan edildi.

Domuz gribi söylentisi Bursa’da panik yarattı, çocuklarında nezle ve grip belirtisi görülen binlerce aile hastanelere akın etti. Başta ani hava değişiminden olduğu düşünülen şikâyetlerin ardından domuz gribi söylentisinin yayılmasıyla dolup taşan acil servislerde seferberlik ilan edildi.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi, talebe yetişemeyince çareyi doktor ve hemşire sayısını artırmakta buldu. Buna rağmen muayene olamayan binlerce hasta çaresiz geri dönmek zorunda kaldı. Telefonla ulaştığımız bir Dörtçelik Çocuk Hastanesi yetkilisi, gün içinde en az 3 bin çocuğun kendilerine başvurduğunu ve bitmek bilmeyen sıraların oluştuğunu söyledi. Çocuklarda görülen soğuk algınlığı belirtilerinin tamamen ani hava değişiminden kaynaklandığını ifade eden yetkili, domuz gribi iddiaları yüzünden de herkesin panik olduğunu anlattı.

DOMUZ GRİBİNE RASTLANMADI

Henüz hiçbir hastada H1N1 virüsüne rastlanmadığını kaydeden hastane yetkilisi, aşırı talep yüzünden acil servis içinde poliklinik kurulduğunu dile getirdi. Normalde 2 nöbetçi doktor bulunması gereken hastanede 8 doktor ve 10 hemşirenin çalışmaya başladığını vurgulayan yetkili, buna rağmen talebe yetişemediklerini aktardı. Hastalar ise 400 kişiyi bulan sıralardan şikâyet etti.