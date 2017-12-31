Şengör iyice haddini aştı

CNN Türk canlı yayınına çıkan Celal Şengör, Osmanlı'ya hakaret edip Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığını söyledi.

CNN Türk canlı yayınına çıkan Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı.

OSMANLI CİHAN İMPARATORLUĞU DEĞİLMİŞ!

Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" diye konuştu.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi.

Şengör şunları söyledi:

ŞENGÖR İYİCE SAÇMALADI: FATİH MÜSLÜMAN DEĞİL

'Birçok Fatih arka arkaya gelseydi her şey başka olurdu'' diyen Şengör sözlerine şöyle devam etti: ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi.