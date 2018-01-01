01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:13İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,831 -0.02
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

Son 5 yılın en iyi performansı!

»
Son 5 yılın en iyi performansı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.
Son 5 yılın en iyi performansı! Son 5 yılın en iyi performansı! Son 5 yılın en iyi performansı!

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'de rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, yılı, tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 115.333,01 puandan tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD ile Türkiye arasındaki vize problemi ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle yılın belli dönemlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu gelişmelere karşın kayıplarını telafi ederek yükselişini sürdürdü.

2017'nin son haftasında ABD ile vize sorununun, karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalkmasının etkisiyle yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.840,17 puana kadar çıktı. Endeks, 2017'yi de 115.333,01 puanla bugüne kadarki en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı.

Yıllık bazda bakıldığında 2017'de yatırımcısına yüzde 47,6 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üst üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

7 sektör BIST 100'ü geride bıraktı

Borsada 22 sektör endeksinden 7'si, 2017'de BIST 100'den daha fazla değer kazandı. Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 15 sektör endeksi ise BIST 100'den daha kötü performans sergiledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma olurken, ulaştırmayı yüzde 153,5 ile madencilik, yüzde 97,4 ile metal ana sanayi izledi. Tek gerileyen endeks olan spor ise yüzde 8,1 değer kaybetti.

Ulaştırma sektörü hisse senetleri incelendiğinde Türk Hava Yolları AO (THYAO) hissesinin önce çıktığı görüldü. Yıl boyunca işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından en çok tercih edilen hisselerden biri olan THYAO, yüzde 213,2 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.

Tek gerileyen endeks olarak kayıtlara geçen spor endeksi içerisindeki hisseler incelendiğinde de, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse senetleri dışındakilerin değer kaybettiği görüldü. Beşiktaş hisseleri yüzde 2,3 değer kazanarak endeks içerisindeki diğer hisselerden pozitif ayrışırken, Fenerbahçe Futbol AŞ hissesi yüzde 12,1, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissesi yüzde 15,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ de yüzde 22,5 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Son 5 yılın en iyi performansı!Son 5 yılın en iyi performansı!Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.
Taşeron işçiler dikkat! Yarın başlıyorTaşeron işçiler dikkat! Yarın başlıyorKadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek.
O ülkede asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacakO ülkede asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacakEkonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Güney Amerika ülkesinde, fiyatlar geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 1369 arttı.
İşte 2018'le birlikte gelen zamlarİşte 2018'le birlikte gelen zamlar2018 yılıyla birlikte hem özel hem de devlete ait köprü ve otoyollara zam geliyor. Devlete ait olanlarda yapılacak zam oranını enflasyon belirlerken, YİD modeliyle yapılan köprü ve otoyol zamlarında dolar kuru ve ABD endeksi baz alınacak.
Bakanlık harekete geçiyor! Tam 350 milyar dolarBakanlık harekete geçiyor! Tam 350 milyar dolarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 yılında 17.3 milyar ton 'kara elmas'ı yani kömürü yeraltından çıkartmak için çalışmalara başlayacak.
2018 Türkiye'nin yılı olacak!2018 Türkiye'nin yılı olacak!Bir çok düzenleme ve dev proje 2018 yılını bekliyor.
  • Kimseye inanmadı feryat etti! Doğruyu söyleyin...01 Ocak 2018 Pazartesi 10:40
  • Yerli otomobilde flaş gelişme01 Ocak 2018 Pazartesi 09:50
  • Türkiye merkez olacak!01 Ocak 2018 Pazartesi 09:30
  • Türkiye'ye para yağacak! 6.5 milyarlık sipariş...01 Ocak 2018 Pazartesi 09:00
  • Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor31 Aralık 2017 Pazar 09:10
  • SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak30 Aralık 2017 Cumartesi 17:15
  • 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı30 Aralık 2017 Cumartesi 15:50
  • TOBB'dan asgari ücret yorumu30 Aralık 2017 Cumartesi 14:27
  • BDDK'dan iş adamlarına 'banka kurun' çağrısı30 Aralık 2017 Cumartesi 14:20
  • 2018 AGİ ücretleri belli oldu30 Aralık 2017 Cumartesi 14:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri