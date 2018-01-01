Son 5 yılın en iyi performansı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'de rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, yılı, tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 115.333,01 puandan tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD ile Türkiye arasındaki vize problemi ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle yılın belli dönemlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu gelişmelere karşın kayıplarını telafi ederek yükselişini sürdürdü.

2017'nin son haftasında ABD ile vize sorununun, karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalkmasının etkisiyle yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.840,17 puana kadar çıktı. Endeks, 2017'yi de 115.333,01 puanla bugüne kadarki en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı.

Yıllık bazda bakıldığında 2017'de yatırımcısına yüzde 47,6 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üst üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

7 sektör BIST 100'ü geride bıraktı

Borsada 22 sektör endeksinden 7'si, 2017'de BIST 100'den daha fazla değer kazandı. Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 15 sektör endeksi ise BIST 100'den daha kötü performans sergiledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma olurken, ulaştırmayı yüzde 153,5 ile madencilik, yüzde 97,4 ile metal ana sanayi izledi. Tek gerileyen endeks olan spor ise yüzde 8,1 değer kaybetti.

Ulaştırma sektörü hisse senetleri incelendiğinde Türk Hava Yolları AO (THYAO) hissesinin önce çıktığı görüldü. Yıl boyunca işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından en çok tercih edilen hisselerden biri olan THYAO, yüzde 213,2 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.

Tek gerileyen endeks olarak kayıtlara geçen spor endeksi içerisindeki hisseler incelendiğinde de, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse senetleri dışındakilerin değer kaybettiği görüldü. Beşiktaş hisseleri yüzde 2,3 değer kazanarak endeks içerisindeki diğer hisselerden pozitif ayrışırken, Fenerbahçe Futbol AŞ hissesi yüzde 12,1, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissesi yüzde 15,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ de yüzde 22,5 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.