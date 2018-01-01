Kayserispor Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda Bia ile Canberk'in kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini söyledi. Bedir "Antalyaspor Kupa maçından sonra tüm oyuncularımıza 4 Ocak'a kadar, Bia ile Canberk'e ise 11 Ocak'a kadar izin vermiştik. Bu iki oyuncumuzdan Canberk , Denizlispor ile anlaştı. Bia'nın menajerleri de kendisine ülkemizden ve yabancı ülkelerden kulüp bakıyor. Bia, Antalya kampımızda yer almayacak" dedi
İlk yarıda sakatlıkları sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Asamoah Gyan ve Varela'nın teknik direktör Sumudica'ya ikinci yarıda ilk 11'e girmek için Antalya kampında çok çalışma sözü verdiğini belirten Bedir, "Sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda beklenen ölçüde kadroya giremeyen bu iki oyuncumuz ikinci yarıda adeta yeni transfer gibi kendilerini zorlayıp, forma şansı arayacak'' diye konuştu.
Bedir, takıma katılması düşünülen forvet oyuncusu için de, yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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Kayserispor'da iki ayrılık
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda Bia ile Canberk'in kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini söyledi. Bedir "Antalyaspor Kupa maçından sonra tüm oyuncularımıza 4 Ocak'a kadar, Bia ile Canberk'e ise 11 Ocak'a kadar izin vermiştik. Bu iki oyuncumuzdan Canberk , Denizlispor ile anlaştı. Bia'nın menajerleri de kendisine ülkemizden ve yabancı ülkelerden kulüp bakıyor. Bia, Antalya kampımızda yer almayacak" dedi
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