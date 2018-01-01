Türk Doktorlar göğsümüzü kabarttı

Türk doktorlar, en yoksul ülkelerden birisi olan Nijer’de 15 günde 725 katarakt ve 360 cerrahi ameliyatı gerçekleştirerek tarihi bir sorumluluk projesine daha imza attılar.

2005 yılından bu yana Afrika’nın çeşitli ülkelerinde yoksul halka yardım ve tıbbi tedavi için çalışmalarını artıran Gönüllüler Derneği, 22. Nijer Sağlık Operasyonunu; doktor, hemşire ve gönüllülerden oluşan 55 kişilik bir heyet ile Başbakanlık, TİKA ve Türk Hava Yolları (THY) destekleriyle düzenledi.

Nijer’in en geri kalmış şehirlerinden olan ve başkent Niamey’e 16 saat mesafede olan Tessaoua ve Aguie’de çalışmalarını artıran Gönüllüler Derneği, 22. Nijer Operasyonu kapsamında 725 Katarakt ameliyatı 360 cerrahi ameliyatı ve 6500 poliklinik hizmeti ve 2000’i aşkın diş çekimi gerçekleştirdi. 2005 yılından bu yana yardım faaliyetleri kapsamında Nijer'de 720 su kuyusu açan Gönüllüler Derneği dul ve yetim ailelere 22 bin adet de keçi dağıtımı yaptı.

Doktor ve hastane imkânının olmadığı bölgede 15 gün boyunca süren 22. Nijer Sağlık Operasyonu’nda Nijer halkının sevgisini kazanan Türk heyetinde bulunan doktorlar ve hemşireler 2018 yılının ilk ayarlarında yapılması planlanan 23. Nijer Operasyonu için hazırlıklara başladılar.