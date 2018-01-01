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Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi ne? İşte o 10 madde...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'bozgunculuk'la suçladığı Abdullah Gül bundan sonra ne yapar? Tartışma nereye gider? Abdullah Gül'ün stratejisi ne? Yeni bir hareket başlatılır mı? Ahmet Hakan yazdı...
Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi ne? İşte o 10 madde...
Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi ne? İşte o 10 madde... Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi ne? İşte o 10 madde... Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi ne? İşte o 10 madde...

'Sivillere cezasızlık' getiren 696 sayılı KHK ile ilgili Abdullah Gül'ün "muğlaklık düzeltilsin" çıkışıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "bozgunculuk" suçlamasıyla cevap verdiği tartışma nereye gider? Abdullah Gül ne yapmak istiyor? Abdullah Gül'ün stratejisi ne? Yeni bir hareket başlatılır mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisini yazdı... İşte o 10 maddelik strateji:

1- DOĞRUDAN Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...
2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.
3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.
4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.
5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.
6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.
7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...
8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.
9- Maslahatçı isyan.
10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.

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