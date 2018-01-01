Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti.
A Takım'la idmanlara çıkacak Hollandalı ön libero Terim'in gözüne girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yabancı kontenjanı dolu olduğu için De Jong'a lisans çıkarılmamıştı.
De Jong'un kendini gösterip gösteremyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Galatasaray'da ön liberoda görev alan Fernando ilk hafta Kayseri maçını kesin olarak kaçıracak ve devamında durumu takip edilecek. Bu bölgede alternatifler olarak Donk ve De Jong denenecek.
01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
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Fatih Terim'den De Jong'a davet!
Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti.
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