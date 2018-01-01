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Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj

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Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj
Alman dpa haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda olumlu mesajlar verdi.
Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanyailişkilerine yönelik sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, hükümetler arasındaki sorunların halkları etkilememesi gerektiği mesajı verdi.

Alman turistlere Türkiye'de yeniden tatil yapmaları çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" dedi.

İKİ TARAF DA NORMALLEŞMEYE HAZIR

Bakan, sözlerini "Ben Alman dostlarımıza ülkemize geri dönmeleri ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tatillerinin tadını çıkarmaları çağrısında bulunmak istiyorum" şeklinde sürdürdü. Çavuşoğlu, Türkiye- Almanya ilişkileri ile ilgili olarak, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Bakan, 2018'in çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu vurguladı. 2016 yılında Türkiye'ye giden Alman turistlerin sayısında ciddi bir gerileme meydana gelmişti. 2015 yılında 5 milyondan fazla Alman turist Türkiye'ye giderken, bu sayı 2016 yılında 3 milyon 300 bine gerilemişti.

AB İLİŞKİLERİ: TAM ÜYELİK HEDEFİ SÜRÜYOR

Mülakatta Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin "Batı'ya alternatif" olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var" dedi. "Biz tam üye olmak için müzakerelere başladık. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemeye karar verirse, bu AB'nin meselesidir. Ancak AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyen çok sayıda ülke olduğunu da görüyorum" dedi.

"BENİ DE MUTLU ETMİYOR"

Türkiye'de geçen yıl şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil" dedi. Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtladı.

"REHİN" SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisine yanıt veren Bakan, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" dedi. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerini de eleştirerek, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğunu ifade etti.

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