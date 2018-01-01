İşte "Fatih Müslüman değildi" diyen Şengör'ün skandalları

Celal Şengör'ün sistematik olarak dine, diyanete ve Osmanlı'ya saldırmasının aslında yatan tek bir neden var: Aldığı emri yerine getirmek.

2008 yılında YÖK üyeliğine aday gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör, dinî inançları "dogma" olarak niteleyip, "Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında çöpe gitmiştir" ifadesini kullanmış.

"Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür" diyen Şengör, başörtüsünün serbest kalması halinde "İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar, üniversite kapılarını kapatırız" tehdidinde bulunmuş.

CELAL ŞENGÖR'ÜN SKANDAL MEKTUBU

Berkan, 2008 yılında yayınlanan bir yazısında Prof. Dr. Celal Şengör'ün kendisini YÖK üyeliğine uygun gören Üniversiteler Arası Kurul'un 219 üyesine birden gönderdiği mektuba yer vermiş. Berkan'ın, "Ne diyeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir" diye tarif ettiği Şengör'ün mektubunda yer alan ifadeler şöyle:

"Temsilciniz olmamı isteyerek bana verdiğiniz şerefin her türlü sevinç ve tatmin hissinin üzerinde olduğunu belirtmiş, bunun yaşamımda bana verilen en büyük mükâfat olduğunu arzetmiştim. Bunu çok zor bir zamanda, uygarlığa karşı yöneltilmiş saldırıların fütursuzca geliştiği bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptınız. Bu saldırıların en son örneği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklaşa başlattıkları üniversitelerde türban serbestisi atağıdır... Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir.

"NUH TUFANI VE ADEM MASALINA İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Celal Şengör Üniversiteler Arası Kurul üyelerine gönderdiği mektup şu skandal ifadelerle devam ediyor: "Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür. 'Üniversitede yasak olmaz' diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir... İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir. Bu düşüncelerimi muhterem kurulunuza en derin saygılarımla arzederim."

"GENERALLE TELEFONDA KONUŞURKEN ESAS DURUŞA GEÇERİM"

'Bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana 'rahat ol' derler...' sözleriyle de ünlü…"

"HALK CAHİL HALKI YÖNETENLER DE HALK İÇİNDEN ÇIKIYOR"

Harp Okulu'nda yeni yılın açılış konuşmasını yapan öğretim üyesi Celal Şengör'ün halkı hakir gören şu sözlerini de unutmak mümkün değil: "Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler... Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır..."

"TÜRKİYEDE İYİ OKUMUŞ TEK SINIF VARDIR; O DA TSK'DIR"

Şengör'ün depremle ilgili bir söyleşi kitabında (99 sayfada İstanbul Depremi, Sefa Kaplan) "Atatürk, 'Ben Sakarya'ya saldırırken, Başkumandanlığı ve Meclis'in bütün yetkilerini istiyorum' demiş. Dolayısıyla (depreme ilişkin olarak) İstanbul ile bütün yetkilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesi gerekir. Böyle bir durumda ben de elimi taşın altına sokarım…"

"Bana göre bu durum (deprem ihtimali ve önlem planının uygulanması) Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit edecek büyüklükte bir krizdir. Bu durumda kriz yönetiminin hükümetin elinden alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi lazım (...) Bunun iki temel yararı var. Birincisi şu: Kriz yönetimi süratli karar almayı gerektirir. Demokrasilerde süratli karar alınmaz. İkinci yararı şu: Türkiye'de iyi okumuş tek bir sınıf vardır ve o da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir..."

B..K YERİM DİYEN PROF.

Daha önce de işkence için 'insan dışkısı yedirmek işkence değil, ben bal gibi yerim' sözleriyle gündeme gelmişti.

Celal Şengör, dini tüm değerlere savaş açarken sürekli milleti de aşağıladığı görülüyor. Sadece bir jeoeloji uzmanı olan Şengör'e dinle ve Osmanlı'yla ilgili konuşmaların belirli çevreler tarafından yaptırıldığı biliniyor.

OSMANLI CİHAN İMPARATORLUĞU DEĞİLMİŞ!

Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" diye konuştu.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi.

Şengör şunları söyledi:

ŞENGÖR İYİCE SAÇMALADI: FATİH MÜSLÜMAN DEĞİL

'Birçok Fatih arka arkaya gelseydi her şey başka olurdu'' diyen Şengör sözlerine şöyle devam etti: ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi.

6 MİLYON DEĞİL 10 MİLYON KİLOMETREKARE

6 milyon değil 10 milyon kilometrekarelik bir toprağa hükmeder. Avrupa'nın ortalarına kadar birçok yeri yönetti. Üzerinde güneş batmayan İngiliz imparatorluğunun Avrupa'da ne kadar toprağı vardı?