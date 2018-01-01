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İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim!

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İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim!
Cenk Tosun'u Everton'a satmak üzere olan Beşiktaş milli golcünün yerine alacağı santrafor adayları için temaslarını sürdürüyor.
İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim! İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim! İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim!

Everton ile 2'nci tur görüşmelerini bugün ve yarın yapacak olan Siyah Beyazlılar anlaşmanın resmiyete dökülmesinin hemen ardından KAP açıklamasını yapacak ve Cenk Tosun Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak Premier Lig'in yolunu tutacak.

Cenk'in satılması sonrası kadrosunda Negredo ve Mustafa Pektemek haricinde santrafor kalmayacak olan Siyah-Beyazlılar yeni transferi Antalya kampına yetiştirmek için temaslarını sıklaştırmaya başladı.

Negredo'ya yıllık 4 milyon 350 bin Euro veren Beşiktaş yönetiminin aynı maliyetlere yaklaşacak santrafor transferi yapması beklenmiyor. Başta başkan Fikret Orman olmak üzere transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Negredo'nun santrafor yükünü taşıyacak kalitede olduğunu düşünüyor ve Cenk'in yerine maliyeti uygun bir transfer yapmayı hesaplıyor. Bu doğrultuda 3-4 aday belirleyen transfer komitesi Cenk'in satışının resmi olarak bitmesinden sonra yeni golcüyü en kısa zamanda takıma kazandıracak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN CENK SONRASI SANTRAFOR ADAYLARI VE SON GELİŞMELER

Demba Ba: Takıma katılması en muhtemel isim. Boş mukaveleye imza atmaya hazır. Teknik direktör Şenol Güneş'in de sağlam olması durumunda bir numaralı transfer adayı. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve sağlam çıkması durumunda imzalar atılacak.

Cyle Larin: Menajerler ve vatandaşı Atiba tarafından önerilen bir isim. Yaz transfer döneminde de menajerler yoğun bir şekilde Beşiktaş'a getirmek için uğraşmış ama hem Şenol Güneş hem de transfer komitesinden veto yemişti. Oynadığı ligin kalitesi ve Avrupa'ya ilk kez çıkacak olması endişe yaratıyor. Demba Ba'dan sonra 2 numaralı aday.

Wagner Love: Galatasaray'ın da istediği Love'un Türkiye ligini tanıması ve gol kralı da olması dikkatleri bu transfere yönlendiriyor. Ancak Aytemiz Alanyaspor'un Wagner Love için yüksek miktarda bonservis isteği ve Şenol Güneş'in Negredo'yu 1'nci santrafor olarak düşünmesi bu transferin olma ihtimalini azaltıyor.

İslam Slimani: Gündeme yeni gelen Leicester City'nin Cezayirli santraforu. Leicester'ın Slimani için geçen sezon 30 milyon Euro ödediği düşünüldüğünde tek ihtimal satın alma opsiyonlu kiralık teklifinin yapılması. Premier Lig'de iyi bir piyasası olan ve birçok takımın da gündeminde olan Cezayirli için Leicester ile kısa zamanda temasa geçilecek ve kiralama teklifi iletilecek.

Transfer komitesinin bu dört ismin yanısıra önceki sezonlarda olduğu gibi sürpriz isimleri gündeme alması da yüksek ihtimaller arasında bulunuyor.

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