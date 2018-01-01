01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:13İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,831 -0.02
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu!

»
'Şahin Cilo' adlı PYD'li teröristin 67 askeri şehit etmekten hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu!
67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu! 67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu! 67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu!

SDG'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi.

Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bizzat ABD tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo önemli itiraflarda bulundu. Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında Hakkâri ve Şırnak kırsalında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi.

Suriye Demokratik Güçleri sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun anlatımlarına göre, Kahraman kod adlı terörist Hüseyin Kahraman SDG içinde 2'nci adam... 27 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda. Bu teröristin Suriye'ye geçiş yapmadan önce PKK'nın sözde Botan sahası diye adlandırdığı Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol ve Çırav Dağları ile Şırnak'taki Cudi, Gabar Dağları'nda saldırıları organize ettiği tespit edildi. Kahraman'ın ayrıca 2007 ve 2010 arasında Zap Kampı ve sözde Zagros saha sorumluluğu yaptığı da belirlendi. 

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıİran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.
Dünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıDünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı.
İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularİsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularSokağına kadar gelen İsrail askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli genç kıza beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Rus Dışişleri'nden İran çıkışıRus Dışişleri'nden İran çıkışıİran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Belçika ve Hollanda toprak takası yaptıBelçika ve Hollanda toprak takası yaptıBelçika ve Hollanda, 1 Ocak itibarıyla anlaşmayla toprak değişimi yaptı.
İsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklamaİsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklamaİsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını umduğunu söyledi.
  • Trump: Aptallık ettik, artık yardım falan yok!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:52
  • Suriye 2017'yi kan içinde geçirdi01 Ocak 2018 Pazartesi 19:50
  • Ve o iki ülke anlaştı! 'Öldürülecek'01 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
  • Suudi Arabistan'da yeni dönem bugün başladı!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:43
  • İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha01 Ocak 2018 Pazartesi 19:30
  • Trump'tan son dakika 'İran' çıkışı01 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
  • Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj01 Ocak 2018 Pazartesi 18:50
  • 67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu!01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
  • Türkiye koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak01 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
  • Rusya'dan 'İran' açıklaması!01 Ocak 2018 Pazartesi 15:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri