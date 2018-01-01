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'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı

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Antalya’da fuhuşa zorlanıp dövüldükten sonra ‘öldü’ diye yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu Malikan Nootieva 3 beyin ameliyatının ardından yeniden ayağa kalktı.
'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı
'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı 'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı 'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı

Kırgızistan'dan 15 Kasım 2016'da çalışmak için Antalya'ya gelen Malikan Nootievaiddiaya göre Sefa Ç. ve Mustafa Y. ile tanıştı. Tanıştığı bu kişiler genç kadını para karşılığı erkeklere pazarlamaya kalkıştı.

Fuhuşa direnen genç kadın, 21 Aralık 2016'da levye ile dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerinde yol kenarına atıldı. Yoldan geçenlerin "ceset var" ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi iki kez duran Malikan'ın kalbini çalıştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. Üç ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, iki ay yoğun bakım ünitesinde yattı. Hastanedeki tedavisinin ardından Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı. Bu sırada babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva da Antalya'ya geldi. Aile, 16 Şubat'ta taburcu olan ve konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. Bir yıl sonra konuşmaya ve tek başına yürümeye başlayan Malikan doktorları bile şaşkına çevirdi.

ZANLILARI TEŞHİS ETTİ

Yaşadığı travmanın ardından psikolojik destek alan Malikan, yaşadıklarının büyük bir bölümünü hatırlamaya başladı. Hakim karşısına çıkan Malikan Nootieva kendisine bu acımasızlığı yapan kişileri teşhis ederek yaşadıklarını anlattı. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken, genç kadının avukatı Eniz Ziyalı, Malikan'a yapılanların cezasız kalmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi. 

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