01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:13İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,831 -0.02
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha

»
Likud Partisi Merkez Komitesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha
İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha

Partinin en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesinin Kudüs'teki konferansında oylanan tasarıda, Batı Şeria'daki tüm yerleşim birimlerinde İsrail kanunlarının ve egemenliğinin geçerli olması ve daha fazla Yahudi yerleşim birimi inşaatı yapılmasına imkan tanınması çağrısında bulunuldu.

Partinin onayladığı tasarıda şu ifadelere yer verildi:

Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.

Yasal olarak partinin milletvekilleri üzerinde bir bağlayıcılığı olmayan tasarıyı, partili bakan ve milletvekilleri de destekledi. Başbakan Netanyahu ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Tasarının Knesset'e sunulması halinde kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için Mecliste üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail yönetimi, kutsal şehir ve işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü Yahudileştirme faaliyetlerine hız vereceğinin sinyallerini veriyor.

010120180120015531139_3.jpg

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıİran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.
Dünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıDünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı.
İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularİsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularSokağına kadar gelen İsrail askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli genç kıza beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Rus Dışişleri'nden İran çıkışıRus Dışişleri'nden İran çıkışıİran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Belçika ve Hollanda toprak takası yaptıBelçika ve Hollanda toprak takası yaptıBelçika ve Hollanda, 1 Ocak itibarıyla anlaşmayla toprak değişimi yaptı.
İsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklamaİsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklamaİsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını umduğunu söyledi.
  • Trump: Aptallık ettik, artık yardım falan yok!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:52
  • Suriye 2017'yi kan içinde geçirdi01 Ocak 2018 Pazartesi 19:50
  • Ve o iki ülke anlaştı! 'Öldürülecek'01 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
  • Suudi Arabistan'da yeni dönem bugün başladı!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:43
  • İsrail'den Müslümanlara alçak bir saldırı daha01 Ocak 2018 Pazartesi 19:30
  • Trump'tan son dakika 'İran' çıkışı01 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
  • Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj01 Ocak 2018 Pazartesi 18:50
  • 67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu!01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
  • Türkiye koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak01 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
  • Rusya'dan 'İran' açıklaması!01 Ocak 2018 Pazartesi 15:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri