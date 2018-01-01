İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'

Independent haber sitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.

İngiltere'de yayınlanan Independent habersitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.

'iamwaldo' isimli gönderen tarafından Türkiye'de birçok kişiye gönderilen mesaj İngiliz basınında yer buldu.

Kullanıcılara, Black Mirror dizisinin The Waldo Moment isimli bölümüne atıfta bulunarak kullanıcılara; “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör” yazılı bir mesaj gönderildiği ifade edilmişti.

The Independent, konu nedeniyle çok sayıda kişinin şikâyetçi olduğunu ve dava açmayı düşündüğünü söyledi.

Habere göre, Netflix'in bu kampanya için sorumlu olduğu söylenmesine rağmen, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediği belirtildi.