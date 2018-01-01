01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:13İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,831 -0.02
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'

»
İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'
Independent haber sitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.
İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj' İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj' İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'

İngiltere'de yayınlanan Independent habersitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.

'iamwaldo' isimli gönderen tarafından Türkiye'de birçok kişiye gönderilen mesaj İngiliz basınında yer buldu. 

Kullanıcılara, Black Mirror dizisinin The Waldo Moment isimli bölümüne atıfta bulunarak kullanıcılara; “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör” yazılı bir mesaj gönderildiği ifade edilmişti.

The Independent, konu nedeniyle çok sayıda kişinin şikâyetçi olduğunu ve dava açmayı düşündüğünü söyledi.

Habere göre, Netflix'in bu kampanya için sorumlu olduğu söylenmesine rağmen, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediği belirtildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
O ilimizde salgın! Hastaneler doldu taştıO ilimizde salgın! Hastaneler doldu taştıAğrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.
Teslim olan sahte kahraman iki isim verdi!Teslim olan sahte kahraman iki isim verdi!FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın'ın verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.
Hem suçlu hem güçlü! Lorde'yi karalama kampanyasıHem suçlu hem güçlü! Lorde'yi karalama kampanyasıYahudi din adamı Shmuley Boteach, tam sayfa ilan vererek İsrail zulmünü bilmezden gelerek 21 yaşındaki şarkıcının boykot kararını eleştirdi.
İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'İngilizler yazdı! 'Türk halkını korkutan mesaj'Independent haber sitesi, Türkiye'de birçok kişiye gönderilen ve Black Mirror dizisiyle bağlantılı olan telefon mesajlarının 'Türk halkını korkuttuğunu' yazdı.
İşte "Fatih Müslüman değildi" diyen Şengör'ün skandallarıİşte "Fatih Müslüman değildi" diyen Şengör'ün skandallarıCelal Şengör'ün sistematik olarak dine, diyanete ve Osmanlı'ya saldırmasının aslında yatan tek bir neden var: Aldığı emri yerine getirmek.
'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldı'Öldü' diye yola attılar! Doktorlar şaştı kaldıAntalya’da fuhuşa zorlanıp dövüldükten sonra ‘öldü’ diye yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu Malikan Nootieva 3 beyin ameliyatının ardından yeniden ayağa kalktı.
  • 11 nüfuslu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi01 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
  • Kritik noktalara saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı01 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
  • Türkiye onu konuşmuştu! 13 günlükken bacağı kesilmişti01 Ocak 2018 Pazartesi 17:00
  • İstanbul bugün yüzde 1'i gördü!01 Ocak 2018 Pazartesi 16:10
  • Erdoğan, 2018'in ilk günü oraya gitti!01 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
  • Yunanistan'daki FETÖ'cülerle ilgili kritik gelişme01 Ocak 2018 Pazartesi 15:20
  • Küçükçekmece'de korkunç patlama!01 Ocak 2018 Pazartesi 15:05
  • ByLock'cu o profesör tutuklandı01 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
  • Yılın son ayında PKK'ya ağır darbe01 Ocak 2018 Pazartesi 13:40
  • Türkiye darbeyi vurunca PKK taktik değiştirdi01 Ocak 2018 Pazartesi 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri