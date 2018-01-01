Hem suçlu hem güçlü! Lorde'yi karalama kampanyası

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede yaşanan şiddeti ve İsrail’in sistematik şiddetini protesto eden Yeni Zelandalı genç şarkıcı Lorde’ye ABD’den tepki geldi.
Hem suçlu hem güçlü!
ABD’nin çok satan gazetelerinden Washington Post’un dünkü baskısının 5. sayfasında bir ilan yer aldı. İsrailli lobisi din adamı Shmuley Boteach’ın bastırdığı ilanda, Lorde ve Yeni Zelanda’ya ağır ithamlarda bulunuluyor. İlanda, Lorde’nin anti semitik bir çıkışta bulunduğu belirtilirken, Rusya’da konser verdiği için de ikiyüzlülükle suçlanıyor.
İlanda, “Lorde ve Yeni Zelanda, Suriye’nin İsrail’e saldırısını göz ardı ediyor” ifadesi kullanılıyor.
SÖZCÜ