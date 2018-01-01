Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkarak yaklaşık 50 milyon Euro'yu hakeden siyah beyazlı takım, Bayern Münih'i de elemeyi başarırsa 6.5 milyon Euro daha kazanacak. Cenk Tosun için de İngiltere'nin Everton kulübüyle el sıkışan Beşiktaş, imzaların atılmasının ardından 25 milyon Euro da bonservis parası alacak. Böylece hem Cenk en pahalı Türk futbolcusu olarak rekor kıracak, hem de Beşiktaş bir sezonda en fazla gelir elde eden Türk kulübü olacak.
İMZA İKİ GÜN İÇİNDE
Beşiktaş'ın Everton ile Cenk Tosun için anlaştığı, imzanın da yarın ya da çarşamba günü atılacağı belirtildi. Şu anda Londra'da bulunan golcü futbolcunun Liverpool'a geçeceği ve düzenlenecek törenle imza atacağı bildirildi.
Bu arada Cenk Tosun'un babasıyla menajerinin de İngiltere'ye gittiği öğrenildi.
Cenk'in 2022 yılına kadar sözleşme imzalayacağı, yıllık gelirinin de 4 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.
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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkarak yaklaşık 50 milyon Euro'yu hakeden siyah beyazlı takım, Bayern Münih'i de elemeyi başarırsa 6.5 milyon Euro daha kazanacak. Cenk Tosun için de İngiltere'nin Everton kulübüyle el sıkışan Beşiktaş, imzaların atılmasının ardından 25 milyon Euro da bonservis parası alacak. Böylece hem Cenk en pahalı Türk futbolcusu olarak rekor kıracak, hem de Beşiktaş bir sezonda en fazla gelir elde eden Türk kulübü olacak.
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