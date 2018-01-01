İşte Aziz Yıldırım'ın seçim bombası!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek ve sağ kanat transferi için çaba sarfederken, Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için yapacağı dev transfer belli oldu.

Yıldırım, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’e geri çeviremeyeceği bir teklif hazırlıyor. Arsenal'de eline yıllık net 3.4 milyon Euro geçen Mesut Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte imza parası teklif edilecek.

SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI



F.Bahçe Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.

YILDIRIM ERKEN DAVRANACAK



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın F.Bahçe taraftarı olan Mesut Özil'in menajeri ile temasa geçeceği, başta Barcelona olmak üzere birçok Avrupa kulübünden önce davranmak istediği belirtildi.



NİŞANLISI İSPANYA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezonun planlamasına Mesut Özil'i almış olmasına karşın, en önemli sorunlardan birisinin Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe olacak. Çünkü Amine Gülşe İspanya'da yaşamak istiyor. Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir tatil için İspanya'ya Amine Gülşe ile birlikte giden Mesut Özil'in burada ev baktığı iddia edildi. Bu iddiaların Barcelona'nın yıldız futbolcu ile yakından ilgilenmesiyle de ilgisi var.

İKNA ETMEK ZORUNDA



Fakat bu iddialar henüz Mesut Özil tarafından doğrulanmadı. Ancak Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde nişanlısı Amine Gülşe'yi de bir şekilde ikna etmek zorunda olması çok da kehanet Criscito'nun tercihi gibi görünmüyor.