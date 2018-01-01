Donald Trump, Pakistan'a ilişkin paylaşımında ABD’nin son 15 yılda ''aptalca'' 33 milyar dolar yardım gönderdiğini fakat hiçbir dönüş alamadığını söyleyerek ''Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli liman sağlıyorlar. Artık yardım falan yok!'' yazdı.
01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
- İran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıDünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıO takımın son umudu Cenk Tosunİşte Aziz Yıldırım'ın seçim bombası!Türk futbol tarihinde böylesi görülmediİsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularRus Dışişleri'nden İran çıkışıBelçika ve Hollanda toprak takası yaptıGalatasaray'dan yeni Asamoah harekatıAkıl almaz olay! Futbolcu hakemi öldürdü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:13 İkindi 15:32 Akşam 17:53 Yatsı 19:19
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 3°C Ankara
- 13°C Antalya
- 5°C Artvin
- 8°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 115.333 0.75
- Altın: 158,831 -0.02
- Dolar: 3,7824 0.37
- Euro: 4,5472 0.95
Trump: Aptallık ettik, artık yardım falan yok!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.
Dünyaya kritik uyarı: Kırmızı alarma çıkartıldıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı.
İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdularSokağına kadar gelen İsrail askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli genç kıza beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Rus Dışişleri'nden İran çıkışıİran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Belçika ve Hollanda toprak takası yaptıBelçika ve Hollanda, 1 Ocak itibarıyla anlaşmayla toprak değişimi yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Korkunç dolay! 11 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki...
- Başbakan Yıldırım'ın acı günü! Cenazeye katıldı
- Türk Doktorlar göğsümüzü kabarttı
- 2018'e iki defa girdiler
- 'Giresunlu Trump’ son yolculuğuna uğurlandı
- Belediyeden belediyeye esprili cevap
- Yılbaşı eğlencesinden döndü, sonrası dehşet!
- Bu fotoğraf az önce geldi: Lapa lapa kar yağıyor
- Adana'da yakalandı! Paha biçilemiyor...
- Ünlü iki isimden 'kahramanlara' moral
- Alkollüyken arabayı bıraktı, şişeleri bırakmadı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.