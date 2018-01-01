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İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdular

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İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdular
Sokağına kadar gelen İsrail askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli genç kıza beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdular İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdular İsrail iyice saçmaladı! Son dakika duyurdular

İsrail, gözaltına aldığı Filistinli Ahed Temimi'nin güvenlik güçlerine saldırıdan yargılanacağını duyurdu.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak verdiği habere göre, 16 yaşındaki genç kıza yöneltilen suçlamalar arasında beş  kez askerlere saldırı ve taş atmak gibi maddeler var.

ANNESİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

Ahed'in annesi Neriman Temimi için de sosyal medya yorumları nedeniyle soruşturma açıldı.

İsrail savcılığı, Temimi'nin kuzeni Nur Naci Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına bugün itirazda bulunmuştu.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman, halen gözaltında. İsrail makamları, sorgunun devam etmesi için gözaltı süresini uzatmıştı.
 

Yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerinde tutan İsrail, askerlerine kafa tutan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık'ta gözaltına almıştı.

Ahed Temimi, bundan altı yıl önce ağabeyinin gözaltına alınması sırasında askerlerin karşısına dikilmiş ve dünyada gündem olmuştu.

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