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O takımın son umudu Cenk Tosun

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O takımın son umudu Cenk Tosun
Kapanma noktasına gelen Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 milyon TL olduğunu söyledi.
O takımın son umudu Cenk Tosun O takımın son umudu Cenk Tosun O takımın son umudu Cenk Tosun

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı.

Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını Gaziantep valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi.

“Destek gelmezse anahtarı teslim edeceğiz”

Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, “Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz” dedi.

“Kapanmaması için gereken para 15 milyon TL”

Gaziantepspor’un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, “Gaziantepspor’un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL’dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz” şeklinde konuştu.

Eski oyuncuları Cenk Tosun’un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, “Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk’in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz” diye konuştu.

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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