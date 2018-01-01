İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.
SUUDİ ARABİSTAN DA ETKİLİ
Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan’ın da etkisinin olduğunu belirtti.
Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran’ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti’nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.
02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
- Otomobil fiyatları en az 3 bin lira düştü!110 bin yeni memur alınacakDiyanet'ten bir Bitcoin açıklaması dahaHIV skandalıyla ilgili başhekimden açıklama!Yılmaz Ailesi'nden o yolculara teşekkür!THY Ekim ayında taşınıyor!Meclis'i bekleyen büyük tehlikeÜlker'in yeni sahibi belli olduDolar ve euroda yılın ilk rakamlarıSemanur'u öldüren kurşun nereden geldi?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:33 Akşam 17:54 Yatsı 19:20
- 5°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- -2°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 7°C Antalya
- 5°C Artvin
- 3°C Aydın
- -1°C Balıkesir
- BIST: 115.333 0.75
- Altın: 159,337 0.30
- Dolar: 3,7834 0.03
- Euro: 4,5511 0.09
İran'da flaş gelişme! Ruhani 3. ülkeyi açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Irak'tan IKBY'nin sınır kapıları hakkında açıklamaIrak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı bildirildi
Barzani köşeye sıkıştı! Sınıra ‘güvenli bölge’ kuracakTürkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Erbil yönetimi kontrolü altında bulunan Kuzey Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgelerini güvenlik bölgesi ilan etmeyi planlıyor.
Netanyahu gözünü İran'a dikti: Rejim düştüğünde...İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın!ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer bir savaş olasılığının her zamankinden fazla olduğunu bildirdi.
Katar'dan İsrail açıklaması: Reddediyoruz!Katar, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısını kabul etmediğini belirtti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yılmaz Ailesi'nden o yolculara teşekkür!
- Semanur'u öldüren kurşun nereden geldi?
- 'Süper Ay' İstanbul semalarında
- Korkunç dolay! 11 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki...
- Başbakan Yıldırım'ın acı günü! Cenazeye katıldı
- Türk Doktorlar göğsümüzü kabarttı
- 2018'e iki defa girdiler
- 'Giresunlu Trump’ son yolculuğuna uğurlandı
- Belediyeden belediyeye esprili cevap
- Yılbaşı eğlencesinden döndü, sonrası dehşet!
- Bu fotoğraf az önce geldi: Lapa lapa kar yağıyor
- Adana'da yakalandı! Paha biçilemiyor...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.