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Zuhri: Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz

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Zuhri: Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Türkiye ve Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Zuhri: Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz Zuhri: Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz Zuhri: Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi için Malatya'ya gelen Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin Alimleri Heyeti Genel Sekreteri Mohmmad Kheir Musa ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta verilen yemekte bir araya geldi.

Başkan Selahattin Gürkan, Filistin'in içlerinde kanayan bir yara olduğunu belirterek, "Müslüman ferasetlidir. Bir Müslüman aynı senaryolarla sınanıyorsa, burada kendimizi sorgulamamız lazım. Şimdi elimizde istatistikler var. Müslümanlar kimler tarafından öldürülüyor. Yüzde 96'sı Müslüman Müslüman'ı öldürüyor" diyerek bu durumun acı bir tablo olduğunu söyledi.

'MAZLUM HAKLARIN LİDERİ'

Gürkan, Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak tanındığını hatırlatarak, "Yıl 2017, aradan 100 yıl geçmiş. ABD kalkıp geldi 100 yıl sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Biz burada kendimizi sorgulamayacak mıyız. Hakikaten ülkemizin kaderi ile özdeşleşmiş Türkiye'de bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünya mazlum haklarının lideri konumunda. Allah uzun ömürler versin" diyerek, İslam aleminde yaşanan tüm olumsuzlukların son bulması temennisinde bulundu.

'TEPKİ GÖSTEREN İLK İSİM ERDOĞAN OLDU'

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise, Malatya'da gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Biz Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türk insanı, Türkiye'yi sevdikleri gibi Filistin'i de seviyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da gurur duyuyoruz. Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti ilan edilmesi kararına da tepkiyi gösteren ilk isim oldu. Kudüs ile ilgili dünya kamuoyunda bir bilinç oluşturdu. Gerek Malatya'da, gerek gitmiş olduğumuz tüm İslam ülkelerinde şu mesajı vermek istiyoruz. Kudüs, sadece Filistinlilerin toprakları değil, tüm Müslümanların toprakları, tüm Müslümanların sorunudur. Türkiye'deki Müslümanlar şunları unutmasınlar. Bir gün Kudüs'ü ziyaret ettiklerinde Osmanlı'nın her köşe başında hatıraları olduğunu, medeniyeti olduğunu görecekler" diye konuştu.

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