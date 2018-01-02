02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:33Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 5°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 159,337 0.30
  • Dolar: 3,7834 0.03
  • Euro: 4,5511 0.09

Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!

»
Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!
Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.
Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı! Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı! Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇEBİLİR

Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

EVERTON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Manchester United Everton'ı yıktıManchester United Everton'ı yıktıİngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Melo'dan Fenerbahçe'ye çirkin küfür!Melo'dan Fenerbahçe'ye çirkin küfür!Melo, yılbaşı akşamı yine olay yaratan bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu Instagram'da yapılan canlı yayında Fenerbahçe'ye hakaret dolu sözler sarfetti.
Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.
Canlı yayında Fatih Terim'e patladı: AhlaksızlıkCanlı yayında Fatih Terim'e patladı: AhlaksızlıkAlanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ve Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan Premier Lig'e bir isim daha!Beşiktaş'tan Premier Lig'e bir isim daha!İngiliz TalkSport radyosu, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in, Leipzig maçındaki performansıyla dikkat çeken Tolga Zengin'i istediğini ileri sürdü.
O takımın son umudu Cenk TosunO takımın son umudu Cenk TosunKapanma noktasına gelen Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 milyon TL olduğunu söyledi.
  • İşte Aziz Yıldırım'ın seçim bombası!01 Ocak 2018 Pazartesi 21:30
  • Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi01 Ocak 2018 Pazartesi 21:00
  • Galatasaray'dan yeni Asamoah harekatı01 Ocak 2018 Pazartesi 19:56
  • Akıl almaz olay! Futbolcu hakemi öldürdü01 Ocak 2018 Pazartesi 19:55
  • Cenk'ten sonra bir Türk yıldız daha!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:49
  • Gökhan İnler'den Fikret Orman itirafı01 Ocak 2018 Pazartesi 19:41
  • İşte Cenk'in yerine düşünülen 4 isim!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:40
  • Giresun'da 6 ayrılık birden!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:19
  • G.Saray anlaşma sağladı! Kampa katılıyor...01 Ocak 2018 Pazartesi 19:16
  • Hamza Hamzaoğlu'yla anlaşma sağlandı!01 Ocak 2018 Pazartesi 19:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri