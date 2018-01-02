Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Instagram üzerinden yapılan bir canlı yayında Fenerbahçe’ye ağza alınmayacak sözler sarfetti. Brezilyalı futbolcunun bu görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.
Galatasaray’da forma giydiği dönemde hırçın ve agresif yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo, yılbaşı gecesi yayınlanan bir videoda şoke eden sözler sarfetti.
Türk bir dostunun yanında bulunan Melo, yayın sırasında Fenerbahçe’ye çok ağır küfürler etti. Melo videoda, "O...ç.... Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Melo’nun bu sözleri sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
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Melo'dan Fenerbahçe'ye çirkin küfür!
Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Instagram üzerinden yapılan bir canlı yayında Fenerbahçe’ye ağza alınmayacak sözler sarfetti. Brezilyalı futbolcunun bu görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.
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