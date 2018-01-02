Trump'ın tehdit ettiği ülke rest çekti: Artık yok!

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

"ABD O PARALARI HAYIRSEVERLİK İÇİN VERMEDİ"

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Khawaja Asif, "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı"ifadelerini kullandı.

"ABD YARDIMININ DETAYLARINI AÇIKLAMAYA HAZIRIZ"

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL BİZ BEYAZ SARAY'A 'ARTIK YOK' DEDİK!"

Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini de önemsemediklerini kaydeden Asif, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek, bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.