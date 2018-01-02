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Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın!

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ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer bir savaş olasılığının her zamankinden fazla olduğunu bildirdi.
Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın!
Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın! Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın! Korkutan açıklama: Nükleer savaş çok yakın!

Amerikan ABC kanalına konuşan Mullen, Kuzey Kore ile artan nükleer  gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve  şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki sert söylemlere işaret etti.

 'TRUMP SESSİZ KALAMAZ'

İki lider arasındaki "agresif" yaklaşımların ve söylemlerin göz ardı  edilemeyeceğini kaydeden Mullen, Trump'ın nükleer kapasiteye kavuşabilecek bir Kuzey Kore'ye karşı sessiz kalmayacağını savundu.
 
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın Kuzey Kore konusunda Trump'ı "makul şekilde  yönlendirmeye" çalıştığını ifade eden Mullen, "Endişem, bu durumun ne kadar  sürdürülebileceğiyle ilgilidir." yorumunu yaptı.

 KİM'DEN 'NÜKLEER BUTON' TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer  ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer butonun" daima  masasının üzerinde olduğunu söylemişti.
 
Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet  televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin  nükleer vuruş menzilinde bulunduğunu iddia etmişti.

 
ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren  devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da  ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi  hakkında yaptırım kararı almıştı.
 
Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2. kez  eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede  kalmıştı.

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