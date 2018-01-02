1 milyon kişi için süreç bugün başladı!

1 milyon taşeron işçisinin kadroya geçmek için başvuruları bugün başladı. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek.

Taşeron çalışanların kadroya alınmasında takvim ve uygulanacak esaslar belli oldu. Buna göre, başvurular bugün başlayacak ve 10 gün içinde tamamlanması zorunlu olacak. Kalan tarihler içinse, tavsiye niteliğinde süreler oluşturuldu.

Tüm süreçlerde bir aksama olmazsa 2 Nisan sonu itibariyle kadro işlemleri tamamlanmış olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan taşeron çalışanların kadroya alınmasına ilişkin usul ve esaslara göre, genel ve özel bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici-denetleyici kurumlardaki taşeron çalışanlar kadroya alınacak. Kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumundaki personel için de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olacak.

HASTANELER DE KAPSAMDA

Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için, işin en az yüzde 70’lik kısmının işçilik ve işçilikle ilgili kalemler olması gerekecek. Ayrıca personelin tüm çalışma saatlerinin idare için kullanılması da esas olacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihaleler kapsama girmeyecek. Kamu-özel ortaklığı kapsamındaki sağlık kurumlarında çalışan personel ise kapsama girecek.

40 GÜN İÇİNDE

2 Ocak’ta başlayacak taşeron işçi başvurularının 10 gün içinde tamamlanmasının ardından, oluşturulacak tespit komisyonları, 40 gün içinde hak sahiplerini ilan edecek. 3 günlük dönem ise, bu kararlara itiraz süreci olacak. 3 günün bitmesinin ardından 7 günde ilanlar kesinleşecek. 20 gün içinde sınav yapılacak. Sınava itiraz süresi de 4 gün olacak. İtiraz süresinin bitmesinin ardından da 5 gün içinde kadrolar kesinleşecek.