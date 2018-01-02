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Firariyken de rahat durmamış!

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Firariyken de rahat durmamış!
Ataşehir’de kız kardeşini öldürüp kaçtıktan 260 gün sonra yakalanan zanlı Timuroğlu’nun yakalanmadan 1 ay önce bir mekana silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı
Firariyken de rahat durmamış! Firariyken de rahat durmamış! Firariyken de rahat durmamış!

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl 28 Şubat'ta kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykudan uyandırıp öldüren ağabey Erhan Timuroğlu, firardayken de rahat durmadı. Firarından 260 gün sonra yakalanan Timuroğlu'nun, yakalanmadan bir ay önce tehdit ettiği Ertan K.'yı silahla vurdurduğu ortaya çıktı. Polise konuşan Ertan K., "Messenger üzerinden aradı ve beni 'Sana ceza kestim' diyerek tehdit etti. Beni Medeni D. adlı adamı kurşunladı" diye ifade verdi. 

Kız kardeşinin arkadaşlarının kendisine söylediği "Kız kardeşine ve iş ortağına sahip çık" sözleri ve ortağının kız kardeşine gönderdiği 10 bin TL nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden ağabey Timuroğlu firardayken de Ataşehir'de oto galerisi bulunan M.İ.'den 200 bin TL haraç istediği alamayınca da M.İ.'nin iş yeri ve evini kurşun yağmuruna tutmuş, Bekir T.'ye silahlı saldırı düzenlemişti. 

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