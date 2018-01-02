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Yavuz Donat:Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi

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Yavuz Donat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Düzce 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Yavuz Donat:Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi
Yavuz Donat:Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi Yavuz Donat:Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi Yavuz Donat:Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Düzce 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Geçen Pazar gerçekleştiren kongrede bir Düzceli’nin yanına geldiğini anlatan Yavuz Donat şöyle yazdı:

“Düzceli'nin biri... Sanki ‘Gizli, saklı bir şey’ söyleyecekmiş gibi... Kulağımıza eğildi ve...

‘Kalabalığı’ işaret ederek şöyle dedi:

- Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi.

yavuz-donat.jpgDüzceli'nin gösterdiği kalabalık... ‘Ak Partililer.’

‘Bunlar’ diye sözünü ettiği kişiler... Pazar günü ‘İl Kongresi'ne’ katılan delegeler.”

Yavuz Donat yazısının devamında, Düzce’deki kongrede 4 il başkanı adayının olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi ile aday sayısının teke indirilmesini şöyle yazdı:

“Kongre öncesi il başkanlığı için ‘Dört aday’ vardı.

Erdoğan gelince...

‘Dağınıklık’ giderildi... ‘Tek aday’ kaldı... Ve o seçildi.

Erdoğan... Ak Parti'nin ‘Lideri... Tutkalı...

Lokomotifi.’ Düzceli'nin dediği gibi...

‘Erdoğan olmasaydı...’ Gerisini biz söyleyelim:

‘Çanak çömlek çoktan patlardı.’"

BOLU İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta AK Parti’nin Bolu 6’ncı İl kongresine de katılacaktı. Kongre için tüm afişler hazırlanmış, Erdoğan’ın şehre geleceği ilan edilmişti. Bolu AK Parti il başkanlığı seçimlerine, AK Parti’nin şimdiki il başkanı Nurettin Doğanay tek aday olarak katılacaktı. Ancak kongreye günler kala Mehmet Emin Güz Bolu İl başkan adayı oldu ve ortalık karıştı. Erdoğan kongreyi iptal etti, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise istifa ettiği bildirildi.

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