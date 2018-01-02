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Kudüs'ün simgesi Cüneydi'den şaşırtan Erdoğan talebi

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İsrail askerlerinin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başını dik tutmasıyla övdüğü Fevzi el Cüneydi, Erdoğan’la görüşmek istediğini iletti.
Kudüs'ün simgesi Cüneydi'den şaşırtan Erdoğan talebi
Kudüs'ün simgesi Cüneydi'den şaşırtan Erdoğan talebi Kudüs'ün simgesi Cüneydi'den şaşırtan Erdoğan talebi Kudüs'ün simgesi Cüneydi'den şaşırtan Erdoğan talebi

Gözaltına alındığı sırada El Cüneydi’ye İsrail askeri Facebook hesabında Erdoğan’ın resmini ve Türk bayrağını niye paylaştığını ve niye onu sevdiğini sordu. Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Filistin davasını desteklediği için sevdiğini söyledi. Fevzi el Cüneydi’nin avukatı Farah Biadsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistinlilerin gözaltına alınması ile ilgili yaptığı konuşmaların İsrail hükümetine baskı yaptığını, bu baskı nedeniyle El Cüneydi de dahil bazı Filistinli gençlerin serbest bırakılmasında büyük etkisi olduğunu söyledi.

Fevzi el Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Filistin davasına katkısı ve kendisinin serbest bırakılmasındaki etkisi sebebiyle bizzat teşekkür etmek istediğini söyledi. Muhammed El Cüneydi, oğlunun çalışkan ve başarılı bir çocuk olduğunu, okulu bırakmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Cüneydi, gözaltına alındıktan sonra İsrail askerleri tarafından dövülmüş, yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmıştı. Annesinin psikolojisi de bozulan Cüneydi’nin omuzunda da kırık oluşmuştu

 

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