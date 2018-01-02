ByLock'un irade dışı telefonlara yüklenebileceğini 2016 yılında açıkladıklarını ifade eden CHP'li Aksünger, partisinin bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığını belirtti. Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söyledi. Keynes'le telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıkladı.
CNNTürk'ün haberine göre, Keynes'in kendisini ve CHP'yi aramasını 'manipüle' olarak yorumlayan Aksünger, Keynes'in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut FETÖ'cü olduğunu düşündüğünü belirtti.
02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
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CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock'la ilgili bir rapor hazırladıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu olan David Keynes'in kendisini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi.
ByLock'un irade dışı telefonlara yüklenebileceğini 2016 yılında açıkladıklarını ifade eden CHP'li Aksünger, partisinin bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığını belirtti. Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söyledi. Keynes'le telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıkladı.
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