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AK Parti'den Abdullah Gül yorumu!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir." dedi.
AK Parti'den Abdullah Gül yorumu!
AK Parti'den Abdullah Gül yorumu! AK Parti'den Abdullah Gül yorumu! AK Parti'den Abdullah Gül yorumu!

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir." dedi.

Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir." ifadelerini kullandı.

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