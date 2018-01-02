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Esed, Rusya ve DEAŞ'tan İdlib'e operasyon

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Esed, Rusya ve DEAŞ'tan İdlib'e operasyon
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güney sınırında Rusya ve terör örgütü DEAŞ'ın desteği ile yoğun saldırılar düzenliyor.
Esed, Rusya ve DEAŞ'tan İdlib'e operasyon Esed, Rusya ve DEAŞ'tan İdlib'e operasyon Esed, Rusya ve DEAŞ'tan İdlib'e operasyon

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güney sınırında Rusya ve terör örgütü DEAŞ'ın desteği ile yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgedeki askeri muhalifler ve rejim karşıtı bazı gruplar ortak savunma yaparak, rejimin İdlib içinde ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Rejim, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nın hava desteği ve DEAŞ ile yaptığı iş birliğiyle, Hama ilinin kuzeyi ile İdlib ilinin güneyinde ateşkesi ihlal ediyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi, güneybatıda Türkiye sınırındaki İdlib ilinin güney sınırına denk geliyor.

Türkiye ve Rusya öncülüğündeki Astana toplantılarının 21-22 Aralık 2017'de düzenlenen son turunda askeri muhalefet heyeti, haritalar üzerinden anlatarak, rejim, Rusya ve DEAŞ'ın eş zamanlı saldırılarına dikkati çekmişti.

Buna göre, Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ militanlarına yol açan rejim, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlıyor.

DEAŞ da bunun karşılığında Halep'in güneyinden Hama'ya açılan yoldaki Hanesir bölgesinden rejim askerlerinin İdlib'e ulaşmalarına izin veriyor.

Rejim ve Rusya İdlib içine sızmayı hedefliyor

AA muhabirinin sahadaki askeri muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, halihazırda Rusya ve Esed rejiminin İdlib’in güneyindeki yerleşim alanlarına hava ve topçu saldırıları ile Hama'nın kuzeyinde ilerleme girişimleri, DEAŞ’ın Hama'nın doğusundaki saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşiyor.

Hama'nın kuzeyindeki çatışmalarda muhalifler, geçen ay Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle bazı yerleşimlerin kontrolünü kaybetmişti. Böylece Rusya destekli Esed rejimi, İdlib çatışmasızlık bölgesine sızabilmişti.

Rejim ve DEAŞ'ın saldırıları son 1 hafta içinde yoğunlaştı. İdlib’in Hama sınırındaki Atşan, Ebu Dali, Ebu Ömer ve Huveyn Kebir köyleri Esed rejiminin eline geçti.

Rejime karşı ortak savunma

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı olanlar ve rejim karşıtı diğer bazı gruplar, Esed rejimi ve DEAŞ'ın saldırılarına karşı ortak hareket etmeye başladı.

Bu gruplar arasında Ahraru’ş Şam, Feylaku’ş Şam, Nureddin Zengi, Ceyşü’l Nasr, Özgür İdlib Ordusu, Ceyşü’l İzze ve Heyet Tahrir Şam yer alıyor.

Özgür İdlib Ordusu sözcüsü Mustafa el Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ, rejimin açtığı koridor ve Rusya'nın hava desteği ile Hama ve İdlib kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Havadan Rusya, karadan Esed topçuları muhaliflere saldırı düzenliyor. Biz çekilmek zorunda kalınca DEAŞ ilerliyor." diye konuştu.

DEAŞ'ın bu sayede yaklaşık 30 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini söyleyen Hüseyin, "Bize göre Esed rejimi DEAŞ'a mühimmat desteğinde de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Hüseyin, bazı muhalif ve rejim karşıtı gruplarla ortak hareket ettiklerini belirterek, "Büyük cephe hatlarının belirli alanlarını paylaşıp koruyoruz." dedi.

Muhalifler ile Esed ve destekçisi yabancı terörist gruplar arasındaki çatışmalar Hama'nın kuzeyindeki Huveyn köyü çevresinde sürüyor.

Bu arada, saldırılardan kaçan binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki kamplara göç ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile yapılan anlaşma gereğince, 13 Ekim 2017'de ateşkesi gözleme amacıyla İdlib'e intikal etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada DEAŞ ile mücadelenin büyük ölçüde bittiğini belirtmiş, Heyet Tahrir Şam'ı kastederek, yeni hedefin Nusra Cephesi olduğunu söylemişti.

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