Şenol Güneş kapıyı gösterdi! 'Hemen gitsin'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair birçok konuda yine ses getirecek açıklamalar yaptı.

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye konuşan Şenol Güneş'in röportajından öne çıkanlar şöyle:

Bu kadar başarıya rağmen, Sivas maçının ardından gelen tepkiler için ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bana yansıyan ifadelerde bir istifa kampanyası başladığı ardından da taraftar tepki gösterdikten sonra bunun kapandığını duydum. Birisini yemek ya da yedirmek değil olay. Yemek isteyen karşıma gelsin. Yapılan tepkileri doğru bulmayabilirsin. Ama Türkiye burası. Sadece benim üzerime yapılan bir şey değil bu. Tudor geçen sene geldi. Alınması ile bırakılmasını değerlendirin. Hangisi daha yanlış? Bir işin gerçeği var. Biz gittiğimizde bile anlaşılamadığımız şeyler olacak. Wenger için gitsin dendi sözleşme uzattı.

‘Terim’in katkısını göreceğiz’

Rakiplerin hepsi iyi. İkinci yarı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayseri yarışacak. Herkes iddialı. Konum itibariyle 4 büyükler ve Başakşehir daha ön planda. Burada en iyi çıkışı yapan ise Göztepe ve Kayserispor oldu. Bir tek Kayseri’nin hocası yabancı şu anda. Bu yüzden Türk hocaların şampiyon olma şansı daha yüksek. Biz kendimizi şampiyon görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ben ‘hedefiniz ne’ sorusunu bile anlamıyorum. Dört büyüklerde çalışan bir hocanın hedefi ne olabilir! Fatih hoca, Galatasaray’ın hocasıdır, o camianın içinden çıkmıştır. Ne kadar katkı yapacağı zamanla görülecek. Aykut hoca da var. Dört büyükleri yarışa sokan şeyler bütçeleri, oyuncuları, yönetimi. Kısacası her şeyi. Birini ayıramazsın. Beşiktaş camiasının da katkısı çok büyük başarıda. Başarısızlık da hep beraber olabilecek bir şey. Camialar güçlüdür. Tabii dört büyüklerin tecrübesi de var. Galatasaray kötü gitmiyor. Bizim için ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan puan kayıpları var. Sivas’ı yensek çok iyi olacaktı. Şimdiyse her maçı kazanmaya talibiz. Bu gücümüz var. Durum bu kadar basit.

‘Ricardo topu çekince kızıyorum’

Quaresma ve Talisca’nın takım oyunundan zaman zaman uzaklaştığını düşünüyor musunuz?

Kopma şeklinde değil. Tartışmalar her zaman saha içinde olabilir. Etkinliğin azaldığı zamanlar olur. Quaresma, Osmanlı maçında iyiydi. Sivas maçında neleri yapamadı? Ortasını yine yaptı ama Sivas’ta buluşamadılar. Onları gol yapsalar asist yaptı diyecektik. Ricardo’yu dışarı alırken Lens’i koydum. Negredo’nun yerine Cenk’i daha hareketli diye aldım. Şutlar attı, gol olsa ‘oh ne güzel değişiklik’ denecekti. Neye kızıyorum? Orta açacağı zaman bazen topu çekiyor ikincisinde atıyor. O da bazen gollük pas olabiliyor. Adam gol attığı zaman bravo. Pas verip gol olmadığı zaman olmadı. Ricardo işini seven birisi. Gayret gösteriyor. En çok çalışan oyuncu. Eleştiri tamam. Ama kötü sonuçtan sonra bu iki ismi suçlamak doğru değil. Talisca da toplar getirdi, frikik attı, kafa vurdu. Bunlar gol olsa, yine bravo. Talisca’nın etkinliğinde azalma var.

‘Sivas’ta Pepe, Fabri hatalıydı’

Takımda ilk yarının en iyileri kimlerdi?

Pepe iyiydi. Genelde iyi oyuncularımız vardı. Ama daha üstüne koyabilecek oyuncularımız da var. Pepe iyiydi genel olarak ama Sivas maçında o da hatalar yaptı. Fabri de iyi değildi.

‘En sevdiğim oyuncu Aras ama oynamıyor!’

Soyunma odalarında oyuncuların tabii ki esprili yaklaştıkları olmuştur bana karşı. Ben ciddi şaka yaparım. Ama oyuncu yakalar onu. Her oyuncuya espri yapabilirim tabii ki. Oyuncu ayıramam. En çok sevdiğim oyuncu Aras o da oynamıyor (Gülüyor). Yetenekli bir oyuncu fakat sıra gelmedi ona. Pepe, Atiba, Tosic, Babel çok profesyonel oyuncular. Onlar iyiyse ben onlardan uzak dururum. Sorun varsa konuşurum. İyi yapana dokunma. Asıl şımarana, içinde sorun olana bak.

‘İlk 5 hafta çok önemli’

İkinci yarıda üst üste zorlu maçlara çıkacaksınız. Neler söylersiniz?

Biz her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Rakibimiz de ciddi hazırlanırsa iyi olur. Bayern maçını ayrı bir yere koyuyorum. Şu anda ligde oynayacağımız maçlar çok önemli. Bayern ayrı bir statü. Türkiye ligi ile ayrı kulvar. Şu anda benim hedefim ilk 5 hafta... Biz ligde kendi düşündüğümüzü yaparsak ivmeyi kazanırız. Bu maçlardan alınacak sonuçlar Bayern maçını da etkileyebilir. Ligde iyi oynamazsak tartışılırız. Biz de kendi kendimize tartışırız. İlk beş haftadaki takımlar çok zor takımlar. Bu seneyi başarılı olarak görmüyoruz. 30 puan bizim için iyi değil.

Bayern'den korkmuyorum

Bayern Münih sizi korkutuyor mu?

“Ben hiçbir takımdan korkmam. Bizim için daha önce ‘gruptan çıkamaz’ demişlerdi. Bayern Münih maçında benim oynayacağım futbol önemli. Evet rakibimiz güçlü. Onların da bizim de dönemimiz önemli olacaktır. Grupta her zaman kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bayern’e karşı da aynı şeyi yapacağız.”

‘Emre Mor olmadı’

İkinci yarı için bir mesaj vermek ister misiniz?

Geldiğimiz günden itibaren ne yapıyorsak, onu yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu bugünkü şartlara göre iyi durumda. Yeniden dizayn edilmesi lazım. Alt yapıya nasıl önem verebilirsin? Bugün nasıl çıkar oyuncu? Yapısal reform lazım. Kurumların değişmesi lazım. Çalışanların buna uygun olması lazım. Leipzig, Bruma’yı, Atınç’ı aldı, Balde’yi aldı. Adamın oynattığı genç oyuncu 30 milyon euro... Elimizdeki Fatih yetenekli ama eksikleri var. Genç oyuncu olarak alacağımız isim direkt milli takımda oynamalı. Emre Mor’u Dortmund aldı. A Milli Takım oyuncusuydu. Milli Takım’da yıldız diyorduk. Dortmund’da olmadı. Kerim çok iyi bir oyuncuydu ama olmadı. Eksikleri var. Orkan çok iyi oyuncu ama eksikleri var. Lens’i tartışıyoruz. Orkan sürekli oynasa ne olacak? Hep o eleştirilecek.

‘Lens’i kazanacağız’

Lens için özel bir planınız var mı?

Lens’i kazanacağız. Başka çaresi yok. İçine kapanık bir oyuncu. Dışa dönük değil. Oyuncu çıkarken üzülür. Sevinenini gördün mü hiç! Bir oyuncunun kenara alınması kötü olduğunu göstermez. Kötü oyuncu düşünülmeyen oyuncudur. Buradaki bütün oyuncular benim için önemli. İsteyen gidebilir. Ama kaldıysa susacak. Belki 10 maçta bir kere oynatırım. Hazır olacak, şans gelince çıkıp oynayacak.

‘Memnun olmayan durmasın, gitsin’

“Cenk Tosun’un gitmesini tabii ki istemem. Ama giderse buna çözüm üretmek benim görevim. Ben genel olarak her oyuncudan memnunum. Fakat oynamamaktan ya da takımdan memnun olmayan varsa durmasın hemen takımdan gitsin.”

Yönetim ‘Arda gelmek istiyor’ derse ne cevap verirsiniz?

Tekrar söylüyorum. Elimde bir oyuncu grubu var. Bana bu kadro yeterli. Stoper Vida geldi. Tosic ve Pepe’den memnunum. Ama Vida da geldi. Mitrovic daha iyi oynayacak bir oyuncu. Defansif oynayan bir takımda daha iyi oynar. Hücum ettiğiniz zaman bire birde sıkıntı yaratabiliyor. Vida’yı aldık. Şu anda stoper ihtiyacımız da kalmadı. Medel de hem orta saha hem stoper olarak alındı. Kanatlarda da iyi isimlerimiz var. Yani basit olarak bu kadro dan kimse gitmezse her bölgede elimde yeterli oyuncu var. Bu yüzden transfer yapmaya da gerek yok başka.

‘Oğuzhan’ın eksikleri var’

“Zaman zaman maçlara yedek çıkması Oğuzhan’ın kötü olduğunu göstermez. Onun da iyi maçları var. Sivas maçı onun için bir ölçü değil. Tolgay da çok yetenekli. Oğuzhan hücumdaki katkısıyla, Tolgay da defansa yardımıyla iyi bir oyuncu. Kötü değil ama eksik kaldığı yönler var bunu kabul edebilirim.”