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'Barıştım' dedi, vahşice katletti!

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'Barıştım' dedi, vahşice katletti!
Burdur'un Ağlasun ilçesinde öldürülen lise öğrencisi kızın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.
'Barıştım' dedi, vahşice katletti! 'Barıştım' dedi, vahşice katletti! 'Barıştım' dedi, vahşice katletti!

Ayten Keklik'in (17) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kızının cenazesini toprağa verileceği Mersin'e götürmeye gelen baba Erdinç Keklik, gazetecilere, kızının Furkan K. ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberlerinin olduğunu söyledi. Kızını günübirlik erkek arkadaşının yanına gönderdiklerini belirten Erdinç Keklik, "Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik ancak dönmedi. 15-20 gün önce kavga etmişlerdi. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmiş. Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, 'Seni başkalarına yar etmem.' demiş. Demek ki öç almak için kızımla barışmış. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü." ifadelerini kullandı.
Yargıya güvendiğini dile getiren Erdinç Keklik, "Gereken cezayı vereceklerdir." dedi.
Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de lise öğrencisi Ayten Keklik ölü, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan K. ağır yaralı bulunmuştu. Kız arkadaşı Ayeten Keklik'i öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durulan üniversite öğrencisi Furkan K. hastaneye kaldırılmıştı.

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