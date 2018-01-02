Bakü’de konuşan Nakizade, otomobil fabrikasının inşasının yılsonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
Bakü’den 175 kilometre uzakta kurulan fabrikanın yılda 10 bin araç üretme kapasitesine sahip olması planlanıyor.
02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
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İran ve Azerbaycan'dan kritik hamle!
Bakü’de konuşan Nakizade, otomobil fabrikasının inşasının yılsonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
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