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Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu

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Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu
Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci bugün başladı.
Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu

Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak'a kadar başvuru yapmak zorunda. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı.

Ve taşeron işçiler bugün itibariyle kadroya geçiş için başvurularını yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan metinde taşeron işçilerin ücret ve sosyal haklarına da yer verildi.

MAAŞA 52 GÜNLÜK İKRAMİYE

Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da açıkladığı gibi çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak.

Buna göre, sürekli işçi kadrolarına geçenlerde geçiş işlemi yapılırken, mevcut iş yerinin girdiği iş kolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar alınan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olmayacak. Ve yine ücretler, süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.

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