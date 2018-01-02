Göztepe'ye sürpriz isim! Bedavaya...

Son olarak İsveç'in Malmö takımında görev yapan futbolcunun şu an boşta olduğu, menajerlerin de uygun bir sözleşmeyle birlikte Berget'i sarı-kırmızılılara teklif ettiği ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın sol kanat ve zaman zaman santrfor mevkiinde oynayan Berget için net bir cevap vermediği vurgulandı. Futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin Lyn Oslo takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Norveç'te Stromsgodset ve Molde ekiplerinde de görev yaptı.

İlk yurt dışı deneyimini İngiltere'de yaşayan Berget, 2013-2014 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City'e gitti. İskoçya'nın Celtic takımında da top koşturan oyuncu, ardından Malmö'nün yolunu tuttu. Berget, bu sezon Malmö'de hiçbir lig maçında oynamadı. Norveç Milli Takımı'nda ise toplam 19 maça çıkan Berget, 2 gol attı.

Göztepe, 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde 2 ya da 3 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.