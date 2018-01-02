02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:33Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.524 1.90
  • Altın: 159,263 0.28
  • Dolar: 3,7666 -0.42
  • Euro: 4,5380 -0.20

Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu

»
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2 cuma günü Kocaeli'ye gelmişti. Rum basını, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz yatağı bulduğunu iddia etti.
Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu
Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için Norveç’ten satın alınan sondaj gemisi Deepsea Metro-2, Kocaeli'ne savaş gemileri eşliğinde geçen cuma geldi. Kıbrıs çevresinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik araştırma çalışması yürüten TPAO, kısa süre içerisinde yeni sondaj gemisi Deepsea Metro II'yi de bölgede devreye sokacak. Norveç’ten satın alınan Güney Kore yapımı Deepsea Metro II ise dünyanın açık denizlerde sondaj çalışması gerçekleştirebilme yeteneği bakımından en gelişmiş gemilerinden biri olarak gösteriliyor. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz’de sonbahar aylarında Saipem 1200 adlı sondaj platformuyla 6. bölge olarak adlandırılan alanda doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.
 
Türkiye bu çalışmalara tepki göstermiş, bölgede peş peşe askeri tatbikatlar düzenlemişti.
 
Rum basını ise Türkiye’nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle yürüttüğü sismik çalışmada doğalgaz yatağı tespit ettiğini ve Deepsea Metro-2'nin bu nedenle bölgeye sevk edileceğini ileri sürdü. Sondaj gemisinin yeni yılın ilk aylarında Karpaz Yarımadası açıklarında sondaj çalışmasına başlayacağı iddia edildi.
 
229 metre uzunluğundaki 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi. 3.6 kilometre deniz derinliği ve 12.1 kilometre sondaj derinliği özelliğine sahip bulunuyor. Gemi daha önce Kuzey Buz Denizi’nde Norveç açıklarında faaliyet gösteriyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ettiErdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.
Şanlıurfa'da terör operasyonuŞanlıurfa'da terör operasyonuŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
İstanbul'da baba dehşeti!İstanbul'da baba dehşeti!İStanbul Maltepe'de i dairede 2’si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
6 metro hattı ihalesi iptal edildi6 metro hattı ihalesi iptal edildiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.
Ak Parti'den suç duyurusu!Ak Parti'den suç duyurusu!AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sözcü'nün düzmece haberine Diyanet'ten cevap!Sözcü'nün düzmece haberine Diyanet'ten cevap!Diyanet İşleri Başkanlığınca, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunulduğuna dair haberlerin asılsız olduğu bildirildi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a telefon02 Ocak 2018 Salı 22:04
  • Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi02 Ocak 2018 Salı 20:58
  • Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu02 Ocak 2018 Salı 19:30
  • CHP'den dikkat çeken İran yorumu:02 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yaptı!02 Ocak 2018 Salı 16:40
  • Darbeci yarbaya sert tepki02 Ocak 2018 Salı 16:20
  • Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı!02 Ocak 2018 Salı 16:00
  • CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı02 Ocak 2018 Salı 15:20
  • HDP'li Aysel Tuğluk'a 1.5 yıl hapis cezası!02 Ocak 2018 Salı 14:50
  • 25 binden fazla İstanbulkart'a el konuldu02 Ocak 2018 Salı 14:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri