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Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi

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Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi
Kerkük'te, Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu şehit edildi.
Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.

ARAÇTAN OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.

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