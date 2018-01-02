Kerkük'te Türkmen komutan şehit edildi

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.
ARAÇTAN OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR
Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.